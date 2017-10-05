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Учеба | Пензенские гимназии № 6 и 44 вошли в топ 500 лучших школ России

05.10.2017|12:00
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Две пензенские гимназии - № 6 и 44 - вошли в перечень 500 лучших школ России, продемонстрировавших высокие образовательные результаты в минувшем учебном году.

Критериями, на основе которых формировался рейтинг, являлись итоги основного государственного экзамена и Всероссийской олимпиады школьников.

Как сообщили в региональном минобре, также был определен топ школ, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников в профильных областях. Здесь учитывались результаты заключительного и регионального этапов всероссийской олимпиады в каждой профильной области и итоги ОГЭ по профильным предметам.

В итоге школа № 76 г. Пензы вошла в топ учреждений биолого-географического профиля. Губернский лицей стал лучшим в химико-биологическом, физико-математическом, физико-химическом и индустриально-технологическом направлениях. А школа № 19 г. Пензы лидировала среди учебных заведений оборонно-спортивного профиля.

«В 2016 году в топ лучших школ России вошли гимназия № 44 г. Пензы и Губернский лицей», - уточнили в пресс-службе областного министерства образования.

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Гость|05.10.2017 12:37|

учиться в Пензе негде. Мордовская школа на 2ом месте в этом рейтинге и 10 школ из Челябинска нас обогнали.

Имя: Гость
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