05.10.2017 | 12:00

Две пензенские гимназии - № 6 и 44 - вошли в перечень 500 лучших школ России, продемонстрировавших высокие образовательные результаты в минувшем учебном году.

Критериями, на основе которых формировался рейтинг, являлись итоги основного государственного экзамена и Всероссийской олимпиады школьников.

Как сообщили в региональном минобре, также был определен топ школ, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников в профильных областях. Здесь учитывались результаты заключительного и регионального этапов всероссийской олимпиады в каждой профильной области и итоги ОГЭ по профильным предметам.

В итоге школа № 76 г. Пензы вошла в топ учреждений биолого-географического профиля. Губернский лицей стал лучшим в химико-биологическом, физико-математическом, физико-химическом и индустриально-технологическом направлениях. А школа № 19 г. Пензы лидировала среди учебных заведений оборонно-спортивного профиля.

«В 2016 году в топ лучших школ России вошли гимназия № 44 г. Пензы и Губернский лицей», - уточнили в пресс-службе областного министерства образования.