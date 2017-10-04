04.10.2017 | 18:40

В школе робототехники организовали первое занятие в этом учебном году. Но за партами не молодежь, а преподаватели. Все, что усвоят здесь, руководители кружков должны будут донести до своих воспитанников.

«130 школ обладает комплектами образовательной робототехники. Но многие учителя только начинают их использовать, они тоже новички. Вот для таких новичков наш семинар», - пояснил директор Центра естественно-математического образования Дмитрий Кондратов.

Занятия включают в себя практические и теоретические уроки, посвященные отдельным комплектам роботов. Педагоги изучают, как собрать, подключить и заставить технику правильно действовать.

Преподаватели учатся выводить показания с датчиков, запускать моторы, управлять ими.

«На данный момент еще сложно, потому что у нас первое занятие в этом году, педагоги подзабыли немного то, чему мы их учили в прошлом. Но есть желание, так что, я думаю, все получится», - отметила методист Центра развития творчества детей и юношества г. Пензы Анна Карпунина.

В школе робототехники учителя будут собираться один раз в месяц.