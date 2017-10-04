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Учеба | Пензенские министры провели занятия для учеников школы № 27

04.10.2017|15:57
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Руководители разных ведомств Пензенской области провели уроки в кабинетах школы № 27.

Главный по промышленности и инновационной политике в губернии Михаил Торгашин пришел к десятиклассникам, которым вскоре предстоит выбрать будущую профессию. Александр Воронков вел разговор о правах и обязанностях граждан.

Хирург, министр здравоохранения Владимир Стрючков пришел к третьеклассникам с коробкой апельсинов.

«Здоровое питание - это когда мы питаемся кашами и фруктами, а не пиццами», - рассказала школьница.

О том, что наносит вред здоровью и окружающей среде, побеседовал с детьми министр лесного хозяйства и природопользования Александр Москвин. В 2017-м экологии уделяют особое внимание.

«Коллеги, батарейки относятся к первому классу опасных химических веществ. Химическое вещество в них очень опасно, особенно если батарейку разломать», - напомнил Александр Москвин.

Акция «Урок с министром» в регионе проходит уже третий год подряд. В 2017-м занятия проводят в преддверии Дня учителя.

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Гость|04.10.2017 19:08|

Понравились Воронков и хирург.

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