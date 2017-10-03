Школьники из Пензенской области попали в число призеров и победителей Всероссийского открытого конкурса «Наследники Юрия Гагарина».
Так, учащаяся 8-го класса каменской школы № 5 имени П. Д. Киселева, написавшая сочинение-эссе «Мечта о космосе», завоевала диплом победителя I степени.
Ученик 8-го класса мокшанской школы № 1 за свое сочинение-эссе «Космическими тропами… От Икара до Гагарина» удостоился диплома III степени.
«Всем победителям и участникам Всероссийского открытого конкурса школьников «Наследники Юрия Гагарина» 2017 года будут вручены дипломы и сертификаты», - сообщили в Институте регионального развития Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):в их школах преподают основы православной культуры? Видимо нет! Преподавали бы, дети знали, что Космоса нет, а боженька на небесах - есть!