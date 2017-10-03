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Учеба | Пензенцы отличились на конкурсе «Наследники Юрия Гагарина»

03.10.2017|13:38
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Школьники из Пензенской области попали в число призеров и победителей Всероссийского открытого конкурса «Наследники Юрия Гагарина».

Так, учащаяся 8-го класса каменской школы № 5 имени П. Д. Киселева, написавшая сочинение-эссе «Мечта о космосе», завоевала диплом победителя I степени.

Ученик 8-го класса мокшанской школы № 1 за свое сочинение-эссе «Космическими тропами… От Икара до Гагарина» удостоился диплома III степени.

«Всем победителям и участникам Всероссийского открытого конкурса школьников «Наследники Юрия Гагарина» 2017 года будут вручены дипломы и сертификаты», - сообщили в Институте регионального развития Пензенской области.

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Гость|03.10.2017 14:04|

penzainform.ru писал(a):

«Всем победителям и участникам Всероссийского открытого конкурса школьников «Наследники Юрия Гагарина»
в их школах преподают основы православной культуры? Видимо нет! Преподавали бы, дети знали, что Космоса нет, а боженька на небесах - есть!

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