03.10.2017 | 13:38

Школьники из Пензенской области попали в число призеров и победителей Всероссийского открытого конкурса «Наследники Юрия Гагарина».

Так, учащаяся 8-го класса каменской школы № 5 имени П. Д. Киселева, написавшая сочинение-эссе «Мечта о космосе», завоевала диплом победителя I степени.

Ученик 8-го класса мокшанской школы № 1 за свое сочинение-эссе «Космическими тропами… От Икара до Гагарина» удостоился диплома III степени.

«Всем победителям и участникам Всероссийского открытого конкурса школьников «Наследники Юрия Гагарина» 2017 года будут вручены дипломы и сертификаты», - сообщили в Институте регионального развития Пензенской области.