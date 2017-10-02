02.10.2017 | 09:57

В воскресенье, 8 октября, в актовом зале культурно-оздоровительного центра Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ул. Беляева, 12а) пройдет День открытых дверей. Он начнется в 11:00.

Ведущий вуз региона по подготовке высококвалифицированных кадров в области архитектуры, градостроительства, дизайна, строительства автомобильных дорог, мостов и аэродромов, эксплуатации и сервиса транспортной техники, организации движения на транспорте, землеустройства и кадастра, информационных систем и технологий предлагает учащимся школ и средне-профессиональных образовательных организаций, а также родителям будущих выпускников познакомиться с вузом, больше узнать о его истории и возможностях, которые ПГУАС предоставляет молодым людям, стремящимся получить престижную и востребованную профессию.

8 октября гости университета встретятся с представителями ректората, директорами институтов, деканами факультетов и преподавателями.

Участники дня открытых дверей смогут узнать о направлениях подготовки, научной, социальной, спортивной и творческой деятельности вуза. А также получат информацию об образовательных проектах для школьников, реализуемых в университете, подготовительных курсах.

Кроме того, гостей ждет экскурсия в лаборатории, специализированные классы, библиотеку, профилакторий и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Подробнее ознакомиться с информацией об университете, его институтах и факультетах можно на официальном сайте Пензенского государственного университета архитектуры и строительства www.pguas.ru или по телефонам: (8412) 49-49-52, 48-74-75.