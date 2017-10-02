Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|2 окт 2017|10:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  68.45  |  $  58.02
 

Учеба | ПГУАС приглашает на День открытых дверей

02.10.2017|09:57
Печать

В воскресенье, 8 октября, в актовом зале культурно-оздоровительного центра Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ул. Беляева, 12а) пройдет День открытых дверей. Он начнется в 11:00.

Ведущий вуз региона по подготовке высококвалифицированных кадров в области архитектуры, градостроительства, дизайна, строительства автомобильных дорог, мостов и аэродромов, эксплуатации и сервиса транспортной техники, организации движения на транспорте, землеустройства и кадастра, информационных систем и технологий предлагает учащимся школ и средне-профессиональных образовательных организаций, а также родителям будущих выпускников познакомиться с вузом, больше узнать о его истории и возможностях, которые ПГУАС предоставляет молодым людям, стремящимся получить престижную и востребованную профессию.

8 октября гости университета встретятся с представителями ректората, директорами институтов, деканами факультетов и преподавателями.

Участники дня открытых дверей смогут узнать о направлениях подготовки, научной, социальной, спортивной и творческой деятельности вуза. А также получат информацию об образовательных проектах для школьников, реализуемых в университете, подготовительных курсах.

Кроме того, гостей ждет экскурсия в лаборатории, специализированные классы, библиотеку, профилакторий и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Подробнее ознакомиться с информацией об университете, его институтах и факультетах можно на официальном сайте Пензенского государственного университета архитектуры и строительства www.pguas.ru или по телефонам: (8412) 49-49-52, 48-74-75.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!