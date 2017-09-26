26.09.2017 | 10:23

126 юношей и девушек из других регионов страны стали в этом году студентами Пензенского государственного университета. Часть из них приехали из соседних регионов - Мордовии (17 человек), Саратовской (28) и Тамбовской (12) областей. Однако среди первокурсников ПГУ теперь есть и студенты, совершившие более долгий путь: из Челябинской области, Чувашии, Удмуртии и даже Ханты-Мансийского автономного округа. Семь человек - уроженцы Московской области.

Таким образом, ведущий вуз Сурского края становится все более привлекательным не только для местной молодежи, но и для представителей разных субъектов Российской Федерации и стран зарубежья. В целом же итог вступительной кампании 2017 года может быть оценен как положительный, считает ректор ПГУ Александр Гуляков. По его словам, на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры поступили почти 2 000 человек.

«Было принято без малого 15 тысяч заявлений от 7 700 физических лиц. Конкурс у нас в университете в среднем составил 7,5 человека на место. Максимальный отмечен на экономических направлениях, он доходил до 45 человек на место. Минимальный - на физической культуре: 1,8. Минимальный проходной балл по бюджетным местам в нашем вузе был на направлении «материаловедение и технология материалов» - 156 баллов, а максимальный проходной балл - на лингвистике, 258», - рассказал ректор ПГУ.

Руководитель ведущего вуза региона удовлетворен уровнем подготовки абитуриентов, который оказался выше, нежели в прошлом году. Так, средний показатель по результатам сдачи ЕГЭ выше прошлогоднего на два балла: он увеличился с 67 до 69. Уровень знаний молодежи, поступающей в 2017 году в ПГУ, повысился по таким предметам, как физика, математика, русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание.

«Это радует и в определенной степени гарантирует качество подготовки будущих специалистов. Ведь если к нам приходят слабые школьники, то из них сделать сильных студентов сложнее», - пояснил Александр Гуляков.

Он также отметил увеличение количества желающих получить техническое образование: «До этого абитуриенты с огромным трудом шли на обучение профессиям физико-математического направления, особенно связанным с педагогикой. Сейчас ситуация улучшилась».

В целом из всех выпускников школ области, ставших 1 сентября 2017 года студентами бюджетных отделений пензенских вузов, более 60% теперь являются первокурсниками ПГУ. Эти молодые люди решили связать свою судьбу с флагманом высшей школы региона. Из 25 выпускников, получивших по итогам Единого государственного экзамена максимальную оценку в 100 баллов, 8 поступили в ПГУ.

«В Пензенский государственный университет на льготных условиях зачислены три чемпиона мира, победители всероссийских школьных олимпиад - например, победитель заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии Олеся Теплухина.

В числе наших первокурсников Егор Крупкин, набравший по ЕГЭ 300 баллов по трем предметам. У него были солидные предложения поехать в вузы других регионов, но он как патриот малой родины сказал нет и выбрал направление наноэлектроники в политехническом институте ПГУ», - с особой гордостью сообщил Александр Гуляков.