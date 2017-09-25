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Учеба | Проект ПГУ «Университетские субботы» будет продолжен в новом учебном году

25.09.2017|14:24
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Вместе с началом нового учебного года в Пензенском государственном университете стартует очередной сезон проекта «Университетские субботы». Как и в прежние годы, его участниками станут учащиеся 9-11-х классов школ города и области, а также студенты колледжей.

Посещая вуз в ходе «Университетских суббот», ребята смогут ближе познакомиться со всеми подразделениями ведущего вуза региона - институтами, факультетами и многопрофильным колледжем - и погрузиться в атмосферу ПГУ.

«Наши «Университетские субботы» - это чрезвычайно важный проект, имеющий большое значение как для самого вуза, так и для молодых людей, наших потенциальных абитуриентов. У преподавателей есть возможность оценить уровень знаний тех, кто, вероятно, станет нашими студентами. Ребята же, побывав в ПГУ, смогут точнее сориентироваться в предпочтениях, оценить свои возможности. Все это, безусловно, поможет им при выборе вуза, в котором они будут учиться», - сообщили в отделе профориентационной работы ПГУ.

В программе «Университетских суббот» - мастер-классы, деловые игры, тренинги, практические занятия по 3D-моделированию, художественному литью и многое другое, что позволит старшеклассникам более точно определиться с выбором их будущей профессии.

Кроме того, проект позволит познакомиться с преподавателями университета, среди которых доктора и кандидаты наук, признанные корифеи многих учебных и научных дисциплин.

«Проект «Университетские субботы» работает уже несколько лет и неизменно пользуется огромным интересом со стороны школьников и их родителей. Сотни молодых людей приезжают в ПГУ из городов, районных центров и сел Пензенской области; еще более активны старшеклассники школ областного центра.

Это говорит о том, что молодежь региона стремится как можно больше узнать о самом крупном учебном заведении области. Многие из них впоследствии становятся абитуриентами, а потом и студентами ПГУ», - рассказала пресс-секретарь ПГУ Наталья Толкачева.

Наконец, посещая вуз в ходе «Университетских суббот», старшеклассники могут пообщаться со своими ровесниками, среди которых, вероятно, окажутся и их будущие однокурсники. Тем самым проект помогает заложить основы дальнейшей дружбы, что является одной из наиболее важных составляющих жизни студентов в ПГУ.

Ближайшая «Университетская суббота» назначена на 7 октября. С датами проведения других мероприятий проекта можно ознакомиться на официальном сайте Пензенского государственного университета.

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