23.09.2017 | 18:08

«Доброго пути тебе, коллега», - говорили специалисты методической службы Управления образования Пензы каждому из учителей, которые только начинают педагогическую деятельность.

Встреча в 17-й школе была организована, чтобы не только сказать им напутственные слова, но и донести информацию о той помощи, которую могут получить преподаватели.

«Мы пригласим их работать в наших учительских клубах, потому что учитель - это не только урок, но еще и интересная жизнь за пределами урока. А потом будут методические, творческие лаборатории специалистов центра уже по предметам. Физики соберутся своей командой, литераторы, иностранцы», - рассказала руководитель методической службы Управления образования г. Пензы Татьяна Кремнева.

Самая большая группа в этом году - учителя начальных классов, их более 30. Молодые педагоги хоть и уже начали преподавательскую деятельность, но каждый урок для них по-прежнему волнителен, поэтому советы методистов как нельзя кстати.

«Одно - это на теории: как владеть классом, как преподать тот или иной предмет. А совсем другое на практике. То есть проблема именно в том, как конкретному классу преподать тот или иной предмет, как тем или иным возрастом управлять, как с ними поработать», - подчеркнула учитель начальных классов Анастасия Семенова.

Такие мероприятия для начинающих преподавателей методисты проводят ежегодно уже в течение семи лет.