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Учеба | В области 154 инвалида учатся в центре дистанционного образования

23.09.2017|15:32
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Может ли ребенок-инвалид стать полноценным членом общества? Как в Сурском крае обучают детей с ограниченными возможностями здоровья? Чтобы ответить на эти вопросы, Совет женщин города Пензы отправился в Губернский лицей, на базе которого располагается единственный в области центр дистанционного образования.

«В настоящее время обучается 154 ребенка, для каждого ребенка составляется индивидуальная программа. Есть дети, которые занимаются у нас по два человека, для них составляется программа для групповых занятий», - сообщил заместитель директора Губернского лицея г. Пензы Евгений Шуваев.

В начальной школе предусмотрено 9 уроков в неделю, а в основной - до 12. Как и для всех остальных учащихся, с 1 по 4 класс к ребенку-инвалиду прикрепляется 1 преподаватель, далее - по каждому предмету свой.

Для работы с детьми используются специальные выносные кнопки, увеличители, датчики для проведения лабораторных работ и, конечно, компьютер с современным программным обеспечением.

Кроме дистанционного обучения для ребят организованы очные занятия в сенсорной комнате, вокальная студия, драматический кружок. Это делается для того, чтобы внушить детям, что они такие же, как все.

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