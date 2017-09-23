23.09.2017 | 15:48

Девять пензенских студентов и преподавателей получили грантовую поддержку на реализацию своих научных проектов. Общая сумма составила 640 тысяч рублей.

В Доме молодежи подвели итоги участия пензенцев в форумной кампании 2017 года. Подготовка к ней началась еще весной.

Напомним, что около сотни инициативных и творческих людей: студентов, аспирантов, молодых предпринимателей побывали на региональном образовательном форуме «Ласточка».

«Отточили свои проекты, доработали их и приняли участие уже во всероссийских. Это «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида» в Крыму. Еще особенностью этого года стал форум российско-китайский непосредственно в Китайской Народной Республике и форум «iВолга», - рассказал зам. начальника управления Министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

Добавим, что сумма грантов будет увеличена вдвое за счет регионального бюджета. Так, например, студентка медицинского института Пензенского госуниверситета Ирина Суслова получит не 100, а 200 тысяч рублей. Деньги пойдут на разработку средств от дисбиоза кишечника.

«В данный момент таким расстройством страдает порядка 70% населения Российской Федерации. Данную тематику с моим научным руководителем, научной командой мы уже давно исследовали с разных точек зрения», - пояснила Ирина Суслова.

На встрече говорили и о планах. В новом учебном году многофункциональный молодежный центр совместно с пензенскими вузами будет готовить студентов к участию в проектной деятельности и форумной кампании - 2018.