22.09.2017 | 11:03

В наступившем учебном году Пензенский государственный университет принял студентов обновленным: в вузе значительно усовершенствована материально-техническая и учебно-научная база. Так, проведен ремонт в учебных аудиториях, что поможет студентам не только более комфортно чувствовать себя во время занятий, но и продуктивнее усваивать учебный материал.

Кроме того, для студентов и преподавателей начали работать вебинарный кабинет и зал электронных ресурсов научной библиотеки, дооборудована открытая спортплощадка.

«В вебинарном кабинете можно слушать лекции в режиме онлайн, участвовать в интернет-семинарах, производить фото- и видеосъемку. В ПГУ специально открыли этот класс, чтобы наши студенты и особенно преподаватели имели возможность получать новые знания, повышать свою квалификацию посредством дистанционных курсов.

Сегодня при построении учебного процесса уже невозможно обходиться лишь традиционными, проверенными временем методами. Современные студенты на «ты» с самыми передовыми гаджетами, и это обязывает педагогов осваивать новейшие информационные технологии. Только так мы можем удержать внимание студентов, сделать обучение интересным и эффективным для них», - прокомментировала пресс-секретарь ПГУ Наталья Толкачева.

Стандартам XXI века теперь отвечает и библиотека ПГУ. Она дает возможность пользоваться не только привычным книжным фондом на бумажных носителях, но и обеспечивает своим читателям доступ к электронным ресурсам библиотек, которые физически находятся за сотни и тысячи километров от Пензы, в других городах и даже на других континентах.

«Электронная библиотека - удовольствие не из дешевых. Ее функционирование обходится университету более чем в 3 млн рублей ежегодно. Но без этого сегодня не обойтись. ПГУ уже давно зарекомендовал себя как передовой вуз, устремленный в будущее, флагман высшего образования в регионе. Для того чтобы держать марку, необходимы серьезные усилия. Но это, несомненно, приносит свои плоды. Уже в наступившем учебном году мы получаем от студентов положительные, даже восторженные отзывы о готовности вуза к старту учебного процесса. Ребята говорят, что ПГУ подготовился к встрече с ними на отлично», - подчеркнула Наталья Толкачева.

Помимо учебного процесса, реновация коснулась и социально-бытовых условий в университете. Так, произведен ремонт в ряде общежитий, заменена мебель, открыта комната досуга. Теперь здесь есть даже отдельные спортивные залы для студентов и студенток.

Преобразилась и открытая спортивная площадка «Политехник». На поле с современным искусственным покрытием проводятся турниры не только по популярному во всем мире футболу, но и по экзотическим для нашего города видам спорта - например, крикету.

Следует отметить и такое социально значимое подразделение, как клинический медицинский центр. Здесь обслуживают преподавателей, сотрудников и студентов, а также жителей ближайших улиц.

По словам ректора ПГУ Александра Гулякова, главный объект внимания в университете - студенты и все, что делается в вузе, делается для того, чтобы обеспечить им и профессорско-преподавательскому составу нормальные условия.