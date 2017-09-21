21.09.2017 | 10:40

Подготовительные курсы для школьников, действующие в Пензенском государственном университете на протяжении многих десятилетий, - отличная возможность подготовиться к успешной сдаче Единого государственного экзамена. А высокие баллы, полученные по результатам ЕГЭ, - это, как известно, надежная гарантия поступления на бюджетное отделение престижного вуза. Именно поэтому подготовительные курсы при ведущем университете региона пользуются особой популярностью среди старшеклассников пензенских школ.

«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что для любого молодого человека возможность поступления в высшее учебное заведение, а значит, и вся дальнейшая судьба напрямую зависит от оценок, которые он получит в ходе школьных выпускных испытаний. Поэтому подготовка на курсах, которые действуют при нашем университете, ориентирована именно на сдачу ЕГЭ и ОГЭ. В то же время главной задачей этих курсов является, конечно, повышение уровня знаний ребят, которые через год, вероятно, станут нашими студентами», - сообщила пресс-секретарь ПГУ Наталья Толкачева.

Основные преимущества подготовительных курсов при ПГУ: занятия в небольших (до 6 человек) группах с реализацией индивидуального подхода; возможность учиться у опытных преподавателей, которые являются федеральными экспертами в предметных комиссиях по проверке ЕГЭ, а значит, в полной мере владеют информацией, касающейся самых актуальных требований к сдаче государственных экзаменов.

«Мы предлагаем старшеклассникам широкий спектр разнообразных курсов по подготовке к поступлению в вузы. Это и курсы «Школа юных…», или введение в будущую специальность, и двухгодичные курсы для 9-11-классников, и курсы «Сочинение», и курсы «Престиж», которые помогут ребятам подготовиться к участию в различных олимпиадах, и политехническая школа для будущих инженеров. Но самыми востребованными остаются, конечно, курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по различным школьным дисциплинам: математика, физика, информатика, русский язык, обществознание, история, литература, химия, биология, иностранный язык», - рассказал начальник отдела довузовской подготовки ПГУ Игорь Камардин.

Каждый слушатель курсов может самостоятельно выбрать оптимальную для себя продолжительность обучения: 8 месяцев (сентябрь - май); 6 месяцев (ноябрь - май); 4 месяца (февраль - май); 3 месяца (март - май); 1 месяц (апрель - май). Кроме того, можно выбрать любое удобное для себя время занятий (в будни по вечерам или в выходные). Форма проведения занятий также удобна для школьников, так как позволяет, в том числе, адаптироваться к переходу от школьного обучения к вузовскому. По окончании каждый слушатель получает сертификат о прохождении подготовительных курсов.

«Многие задают вопрос о стоимости обучения на подготовительных курсах. Конечно, это очень злободневная тема, ведь семьи выпускников и без того несут немалые расходы. Могу заверить, что этот вопрос мы всегда продумываем самым тщательным образом. Стоимость занятий зависит от объема часов выбранного курса и количества слушателей в группе. Ребята, которые по разным причинам не могут посещать очные подготовительные курсы, могут воспользоваться возможностью заниматься по программе дистанционного обучения», - пояснили в отделе довузовской подготовки ПГУ.

Начало работы подготовительных курсов 8 октября. Более подробная информация - по телефону 36-82-73. С перечнем подготовительных курсов и условиями обучения на них можно ознакомиться на официальном сайте Пензенского государственного университета.