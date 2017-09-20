20.09.2017 | 14:28

Уроки в воскресной армянской школе начались. Это учебное заведение, напомним, открыто с 2002 года.

Ребята с рождения слышат, как говорят мамы, папы, бабушки, дедушки по-армянски, многие общаются на родном языке, понимают его. В школе хотят еще и научиться читать, произносить слова правильно.

«Армянский язык - как песня. Когда ты слушаешь его, хочется на нем все больше и больше разговаривать», - отметила ученица воскресной армянской школы Мариам Давидян.

«У меня образование русское, армянский знаю очень хорошо. Работала и в Армении, сейчас работаю в России, преподаю армянский. Также будут преподаватели истории, культуры, танцев», - рассказала учитель армянского языка Джульетта Овсепян.

На первые уроки пришли порядка 30 учеников. Если будет больше, поставят дополнительные парты.

Воскресная армянская школа в последние годы располагается на базе Дома молодежи, раньше была во втором лицее.