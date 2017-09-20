20.09.2017 | 09:49

Пензенский государственный университет открывает перед своими студентами широкие перспективы для дальнейшей учебы и будущей профессиональной карьеры. Для этого в ведущем вузе губернии действует множество программ, в том числе - возможность прохождения практики и стажировок за рубежом.

Это стало возможным благодаря прямым связям, которые университет устанавливает с различными структурами: зарубежными вузами, научно-исследовательскими центрами, клиниками, лабораториями и даже мэриями городов мира.

«Мы с моим однокурсником и по совместительству одноклассником Петром Гречишкиным только что вернулись из Германии, где проходили медицинскую практику на базе клиник ДИАКО. Целый месяц мы провели в госпитале Мальтизер, познакомились со специалистами, с организацией лечебного процесса в немецких лечебных учреждениях.

Наша практика состояла в том, что у нас было полное погружение в работу врача. Так же, как и наши старшие коллеги, мы принимали участие в манипуляциях в оперблоке, самостоятельно могли проводить микрооперации», - рассказал студент 6-го курса медицинского института ПГУ Алексей Мошенский.

Прохождение практики студентов-медиков из Пензы в Германии - результат соглашения, подписанного между ПГУ и администрацией города Фленсбурга. Этот немецкий город и крупнейший университет нашего региона связывают давние и прочные отношения в учебной и научно-исследовательской отраслях.

Однако это далеко не единственное место, куда студенты ПГУ могут отправиться на практику, стажировки, а также в рамках волонтерских программ, программ по обмену, изучению иностранных языков и т. д. США, Италия, Франция, Ирландия, Канада, Греция - эти и другие страны принимают молодых пензенцев по зарубежным программам, которые организует ПГУ.

Зарубежные программы - это не только возможность получить новые знания и бесценный опыт специалистов, многие из которых справедливо считаются светилами в своих отраслях науки, но и шанс познакомиться с культурой, историей и достопримечательностями разных стран. Все это открывает перед молодыми людьми широкие перспективы профессионального и личностного роста.

«Мы очень рады, что нам выпала возможность познакомиться с ведущим мировым опытом в медицинской отрасли и хорошими специалистами, увидеть стиль работы зарубежных коллег. Надеемся, что эти новинки сможем внести в свою работу в качестве врачей в Пензе.

Все вопросы по оформлению приглашения, запросы и согласование программы нашей практики взял на себя университет, поэтому мы могли полностью погрузиться в процесс прохождения практики. Но, конечно, успели познакомиться и с городом, страной.

Жить в другой стране - это колоссальный опыт, который мы пронесем сквозь годы, он многое изменил в нашей жизни. Теперь мы точно знаем, что опыт практики в Германии пригодится в дальнейшей учебе и работе», - поделились Петр Гречишкин и Алексей Мошенский.