19.09.2017 | 10:55

Познакомиться с ведущим вузом области и перспективами, которые открывает перед молодежью Пензенский государственный университет, учащиеся 9-11-х классов смогут 24 сентября. В этот день здесь пройдет первый в начавшемся учебном году день открытых дверей.

«Наши юные гости и их родители посетят университет, чтобы узнать о том, какие профессии можно получить в ПГУ, и, конечно, почувствовать дух престижного высшего учебного заведения, которое ежегодно выбирают для себя лучшие выпускники школ региона.

Дни открытых дверей проводятся, пожалуй, во всех вузах страны. Однако для нашего университета это особая традиция, насчитывающая не одно десятилетие. Для многих ребят эта самая первая встреча становится своего рода точкой отсчета, моментом, когда они раз и навсегда определяют свою дальнейшую судьбу», - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ПГУ Виталий Соловьев.

Программа дня открытых дверей 24 сентября будет, как всегда, насыщенной и интересной. Старшеклассников ждут встречи с представителями ректората, директорами институтов, деканами факультетов, ведущими учеными и преподавателями университета.

«Мы обязательно поделимся с ребятами информацией о правилах приема в вузы в 2018 году, ведь многие из них, возможно, уже через несколько месяцев станут нашими абитуриентами. Для того чтобы школьники могли лучше подготовиться к сдаче Единого государственного экзамена и поступлению в вузы, мы расскажем о действующих при нашем университете подготовительных курсах, проведем экскурсии по кафедрам и лабораториям», - сообщил Виталий Соловьев.

Встречи в рамках дня открытых дверей состоятся в политехническом институте и институте военного обучения (ул. Красная, 40, учебный корпус 5, киноконцертный зал) в 10:00; в педагогическом институте им. В. Г. Белинского и институте физической культуры и спорта (ул. Лермонтова, 37, учебный корпус 11, актовый зал) в 11:00; в медицинском институте (ул. Лермонтова, 3, учебный корпус 10, конференц-зал) в 10:00; на юридическом факультете (ул. Красная, 40, учебный корпус 1, аудитория 217) в 11:00; на факультете экономики и управления (ул. Чкалова, 68, учебный корпус 9, актовый зал) в 11:00.

«Пензенский государственный университет заботится о своих будущих студентах, поэтому в нашем арсенале множество мероприятий, адресованных выпускникам школ. С их анонсами можно познакомиться на официальном сайте Пензенского государственного университета, в разделе «Новости».

И конечно, мы приглашаем молодежь к нам в гости. Приходите, знакомьтесь с вузом, с его учебной и материальной базой, со студенческим городком, посмотрите, чем живут и дышат ребята, которые уже являются нашими студентами», - пригласила старшеклассников и их родителей начальник управления по связям с общественностью ПГУ Наталья Толкачева.

Узнать подробности и задать интересующие вас вопросы вы можете по телефонам: 36-84-83, 36-82-73.