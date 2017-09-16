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Учеба | 15 выпускников сделали последнюю попытку сдать ЕГЭ в 2017 году

16.09.2017|14:07
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В последний вагон уходящего поезда попытались запрыгнуть выпускники 2017-го. Для них организована заключительная в этом году попытка пройти государственную итоговую аттестацию.

15 человек подали заявки на пересдачу ЕГЭ по математике и русскому языку. Эти юноши и девушки по уважительным причинам не явились на тестирование 8 и 11 сентября либо получили неудовлетворительный результат.

Процедура проведения экзамена в резервный период ничем не отличалась от основного, ребятам был необходим все тот же набор: паспорт, черная ручка и комплект заданий

«В нашем пункте мы работаем по новой технологии проведения ЕГЭ, где контрольно-измерительные материалы печатаются непосредственно в аудиториях при учащихся. Ответы после экзамена сканируются в штабе и сразу же передаются в региональный центр обработки информации», - подчеркнула руководитель пункта проведения экзамена Марина Калдина.

Результаты тестирования будут известны в течение 10 дней. А шанс снова пересдать ЕГЭ для этих ребят выпадет только в следующем году.

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