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Учеба | В ПГУ стартовал конгресс «Пенза - Фленсбург»

13.09.2017|16:40
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В госуниверситет прибыли европейские ученые и чиновники. Они участники пятого конгресса «Пенза - Фленсбург». Этот германский город на протяжении 10 лет сотрудничает со столицей Сурского края в сферах образования, медицины, промышленности.

«Прошу меня сильно не осуждать за мой «хороший» язык немецкий, но я буду стараться», - обратился к собравшимся ректор ПГУ Александр Гуляков.

«Двусторонние отношения живут не только за счет переговоров в высших политических кругах, но прежде всего между простыми людьми в рамках диалога. Нас связывает история, которой больше тысячи лет. Гете и Лермонтов, Менделеев и Лейбниц, и этот список легко можно продолжить», - подчеркнула советник посольства Германии Эллен фон Цитцевитц.

В рамках сотрудничества воспитанники ПГУ уже несколько раз ездили на стажировку за границу. В следующем году в Пензу прибудут иностранные студенты. И вообще, дружба с Фленсбургом должна принести много нового и полезного.

«Чего в России нет? Например, в некоторых городах нет связи между вузом и промышленностью, чтобы вузы свои достижения смогли внедрять в промышленность. И вторая проблема - надо дать больше шансов вам, молодому поколению», - отметила президент г. Фленсбурга Светлана Крэчмар.

Конгресс продлится до субботы. Состоятся заседания, лекции, прозвучат доклады. Также немцы планируют посетить пензенские предприятия. После этого они намерены подписать новые соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве.

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