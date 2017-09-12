12.09.2017 | 18:45

В Пензенской области впервые запущена программа по стажировке учителей иностранного языка. Имея за спиной 20-летний педагогической опыт, педагоги вновь сели за парты.

Программа предусматривает два этапа. Сначала в стенах госуниверситета в течение 18 дней участники на практических занятиях будут общаться с преподавателями-иностранцами, среди которых и профессор из Оксфорда Карен Хьюит. После этого состоится отбор.

«По результатам тестирования 12 лучших кандидатов, обучающихся на курсах, получат возможность поехать за рубеж и пройти там профессиональную стажировку. Полностью будет оплачена их программа обучения, проезд, питание», - сообщила начальник управления международных связей ПГУ Ольга Мещерякова.

Анна Карпушкина сразу откликнулась на приглашение участвовать в программе. Уже около 10 лет она преподает английский язык в школе села Загоскино. Однако практического опыта общения с иностранцами у нее мало, поскольку за пределы России она ни разу не выезжала.

«Я с мужем на эту тему разговаривала, и я говорила, что это была моя мечта когда-то - отправиться на стажировку за рубеж. Он очень боялся, что я оттуда не вернусь, - улыбнулась Анна. - Знаете, это было бы очень здорово - и для меня лично, и для Пензенского района, потому что в район идет очень мало молодых учителей с высоким уровнем профессиональным».

Кстати, деньги на реализацию проекта, а это четыре миллиона рублей, выделяются из областного бюджета. В случае положительного эффекта подобное обучение будет проводиться ежегодно.