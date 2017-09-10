10.09.2017 | 11:20

В педагогическом институте прошла церемония посвящения в студенты. Вчерашние одиннадцатиклассники сделали первый шаг на пути профессиональной карьеры.

Через четыре года эти юные, светлые и беззаботные лица обретут печать солидности и строгости. Ребятам будет чуть за двадцать, но обращаться к ним станут по имени-отчеству: учителям в школе так положено.

В этом году первокурсниками стали 600 человек, они будут учиться на трех факультетах.

«Вообще, сначала я планировала поступать на истфил, на журналистику, но потом, когда у нас были в школе дни самоуправления, меня ставили на начальные классы, и, когда я вела у них уроки, я поняла, что просто это моя профессия, я люблю детей, мне это нравится. Поэтому сейчас я здесь, учусь, мне все очень нравится», - рассказала студентка 1-го курса педагогического института ПГУ Арина Голованова.

У первокурсников позади неделя погружения в профессию. Они адаптировались к новой обстановке и привыкали друг к другу.

Кстати, кроме успешной сдачи сессий в институте очень поощряется всякого рода самодеятельность. Многие окунутся с головой в КВН, студенческую весну и агитпоходы.

В этот день новички института получили студенческие билеты, и теперь они в составе братства, в котором его членам от сессии до сессии живется весело.