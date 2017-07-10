10.07.2017 | 16:01

В Управлении образования г. Пензы подвели итоги сдачи выпускниками ЕГЭ. В 2017 году успешно окончили школу 2 022 юных горожанина, 10 выпускников потерпели неудачу.

По большинству предметов результаты пензенских 11-классников находятся на уровне 2016-го и выше. Снизился средний балл по биологии (на 2,3), математике профильного уровня (на 2), по английскому языку (на 1,2) и по русскому (на 0,3 балла).

«Сократилось число участников ЕГЭ, которым не удалось преодолеть установленный минимальный порог по предметам: информатике, биологии - более чем на 2%; обществознанию - на 3%; физике - на 1,7%; русскому языку, истории, литературе - менее чем на 1%. Увеличилось на 1,9% количество выпускников, не преодолевших минимального порога по химии», - сообщили в управлении образования.

В 2017 году за особые успехи в учении награждены 278 школьников. Таким образом, количество медалистов в Пензе держится на одном уровне уже несколько лет.

Напомним: в 2017 году на 100 баллов ЕГЭ написали 13 выпускников из школ № 4, 8, 12, 13, 18, 57, 59, 65, 67 и 77. При этом ученик школы № 57 показал высший результат сразу по трем предметам - физике, информатике и ИКТ и русскому языку.

При проведении ЕГЭ в Пензе было зафиксировано три нарушения. Одного выпускника удалили с экзамена по обязательному предмету за наличие телефона.

«Пересдача ЕГЭ по русскому языку состоится 5 сентября, по математике базового уровня - 8 сентября. Резервный день сдачи - 16 сентября», - напомнили в управлении.