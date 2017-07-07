07.07.2017 | 11:41

В приемной комиссии ПензГТУ считают, что распространенный набор ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию - не повод отчаиваться. В регионе такой набор ЕГЭ имеют свыше 3 300 выпускников, которые претендуют чуть более чем на 300 бюджетных мест в вузах области.

Понятно, что такой конкурс выдержать может не каждый, а платно учиться на дневном отделении по карману не всякой семье: в среднем стоимость обучения на популярных у школьников экономических специальностях в пензенских вузах составляет около 70 000 рублей.

В технологическом университете для выпускников 2017 года действует специальное предложение, которое позволит им в будущем стать экономистами, менеджерами, специалистами в области сервиса и педагогами профессионального обучения.

Бюджетные места, где готовят кадры для экономической или управленческой деятельности, а также сферы сервиса и профессиональной педагогики, ПензГТУ как техническому вузу выделили только на направление подготовки «экономика» по заочной форме обучения.

«Но мы единственный в регионе вуз, где ведется подготовка по очно-заочной форме обучения. И здесь сразу несколько плюсов: обучение ведется днем (как у студентов очной формы), поэтому все возможности образовательной и студенческой жизни вуза для ребят открыты. При этом оплата более чем в два раза ниже, чем на очной форме, и составляет всего 33 000 рублей в год. Кстати, оплачивать можно по семестрам и по месяцам, а это снижает нагрузку на семейный бюджет», - пояснили в ПензГТУ.

Выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку, математике (профиль) и обществознанию, в ПензГТУ ждут следующие направления: «экономика», «менеджмент», «сервис» и «профессиональное обучение (по отраслям)».

Последнее направление уникальное для региона. Его выпускники могут трудиться как в системе образования (колледжах, вузах, корпоративных учебных центрах, центрах повышения квалификации, переподготовки и т. д.), так и в той отрасли, которая соответствует профилю (экономистами, менеджерами).

«Мы готовы консультировать ребят в приемной комиссии ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина, 1а/11, либо по тел.: 8 (8412)49-62-27, 20-42-27», - подчеркнул ответственный секретарь приемной комиссии ПензГТУ Станислав Разуваев.