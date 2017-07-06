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Учеба | В училище олимпийского резерва состоялось открытие школы «TееnГрад»

06.07.2017|16:46
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В училище олимпийского резерва состоялось открытие летней школы «TееnГрад». Ее ученики - ребята в возрасте от 14 до 17 лет из разных российских городов.

Молодежь создает робота-андроида и совершенствует разработки прошлых лет. Мария Незнанова из Севастополя станет популяризировать проект под названием «Шахматы для слепых».

«Моя задача - сделать для проекта рекламу, подсчитать ее стоимость», - рассказала Мария.

Школа «TееnГрад» работает шестой год подряд. В 2017-м она объединила 110 учеников - активистов центров молодежного инновационного творчества и победителей престижных конкурсов.

«Мы хотим, чтобы ребятишки поняли, что они способны что-то сделать своей головой и руками. Кроме того, такие занятия - элемент профориентации», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Подведут итоги работы летней школы 15 июля.

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