06.07.2017 | 16:46

В училище олимпийского резерва состоялось открытие летней школы «TееnГрад». Ее ученики - ребята в возрасте от 14 до 17 лет из разных российских городов.

Молодежь создает робота-андроида и совершенствует разработки прошлых лет. Мария Незнанова из Севастополя станет популяризировать проект под названием «Шахматы для слепых».

«Моя задача - сделать для проекта рекламу, подсчитать ее стоимость», - рассказала Мария.

Школа «TееnГрад» работает шестой год подряд. В 2017-м она объединила 110 учеников - активистов центров молодежного инновационного творчества и победителей престижных конкурсов.

«Мы хотим, чтобы ребятишки поняли, что они способны что-то сделать своей головой и руками. Кроме того, такие занятия - элемент профориентации», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Подведут итоги работы летней школы 15 июля.