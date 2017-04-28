28.04.2017 | 10:08

В течение двух дней - 26 и 27 апреля - в ИТ-колледже прошли сразу три областных мероприятия.

26 апреля в колледже состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший оператор связи - 2017» УФПС Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России». В нем принимали участие восемь работников почтамтов из Пензы и области (Кузнецкого, Сердобского, Нижнеломовского, Пензенского и других районов).

Первокурсники колледжа, обучающиеся по специальности «оператор связи», внимательно наблюдали за выступлениями ведущих специалистов «Почты России», демонстрировавших свои профессиональные знания, коммуникативные навыки, творческий подход к поиску решений.

Так, участвуя в жизни предприятия, студенты постигают азы будущей профессии, знакомятся с корпоративной культурой, повышая мотивацию к учебе и профессиональному росту.

Напомним, что группа «Оператор связи» была набрана колледжем впервые в 2016 году. Всем выпускникам компания гарантирует трудоустройство.

В 2017-м для приема абитуриентов по профессии «оператор связи» выделено 25 бюджетных мест. Иногородним предоставляются места в комфортабельном общежитии. Все студенты обеспечиваются бесплатным обедом. Телефон для справок - 22-18-08.

27 апреля завершилось повышение квалификации 67 педагогов пяти профессиональных образовательных организаций (Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледжа), Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса, Кузнецкого колледжа электронной техники, Нижнеломовского многопрофильного колледжа, Каменского колледжа промышленных технологий и предпринимательства) и двух образовательных организаций высшего образования (ПензГТУ, Пензенского техникума железнодорожного транспорта – филиала СамГУПС) по программе «Методическое сопровождение профессиональной образовательной организации по вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям топ-50».

Обучение проводили специалисты Межрегионального центра компетенций – Чебоксарского электро-механического колледжа (Республика Чувашия) - по трем направлениям: промышленная автоматика, электроника, лаборант химического анализа.

Педагоги познакомились с нормативно-правовой основой проектирования программ по профессиям и специальностям топ-50, алгоритмом разработки программ подготовки по топ-50 в условиях внедрения дуальной и сетевых форм обучения, а также особенностями проведения итоговой аттестации с учетом стандартов WorldSkills Russia. По завершении обучения все слушатели получили удостоверения о повышения квалификации.

Кроме этого, 27 апреля состоялась научно-практическая конференция студентов профессиональных образовательных организаций «Ступени в будущее». В конференции приняли участие более 70 студентов из 12 профессиональных образовательных организаций региона. Они представили свои работы по пяти направлениям: гуманитарные и социальные дисциплины; естественно-математические дисциплины, экономика, предпринимательство и бизнес; промышленные специальные, потребительские специальные и общепрофессиональные дисциплины; здоровый образ жизни; педагогика и психология.

Повышая кадровый потенциал системы профессионального образования Пензенской области, ИТ-колледж играет ведущую в регионе роль по вопросам подготовки востребованных специалистов, внедрения ФГОС по топ-50, а также развития научно-практической деятельности молодежи.