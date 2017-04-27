27.04.2017 | 13:49

До главного события этой весны и лета в школах Пензы и области - сдачи Единого государственного экзамена - остается совсем немного времени.

Именно сейчас для старшеклассников наступила пора окончательно определиться с выбором дальнейшего жизненного пути, считает начальник отдела довузовской подготовки Пензенского государственного университета Игорь Камардин.

По его словам, даже в течение оставшихся до поступления нескольких недель необходимо продолжать готовиться к сдаче ЕГЭ. Цель школьников на данном этапе - получить в ходе выпускных испытаний высокие баллы, достаточные для поступления в выбранный вуз.

«Пензенский государственный университет, являясь флагманом высшей школы в регионе, на протяжении многих десятилетий помогает старшеклассникам успешно подготовиться к выпускным экзаменам и вступительным испытаниям. В течение всего учебного года ребята имели возможность обучаться на подготовительных курсах; участвовать в днях открытых дверей, проекте «Университетские субботы». Всю актуальную информацию, необходимую для подготовки к поступлению в ПГУ, мы собрали на официальном сайте университета в разделе «Поступающим», специально предназначенном для будущих абитуриентов», - рассказал Игорь Камардин.

Ведущий университет Пензенской области традиционно предлагает поступающим самый широкий выбор специальностей и направлений подготовки. Это наиболее универсальный вуз региона, где современную, престижную и хорошо оплачиваемую профессию могут получить юноши и девушки с самыми разными интересами.

Лучшим подтверждением тому может служить уже сама структура ПГУ: в его составе - политехнический и медицинский институты, педагогический институт им. В. Г. Белинского, институт физической культуры и спорта, институт военного обучения, юридический факультет, факультет экономики и управления.

«Мы рады видеть в числе своих студентов ребят с самыми разными жизненными планами, интересами и предпочтениями. Давно и успешно обучая специалистов инженерно-технических специальностей, мы в то же время с удовольствием принимаем абитуриентов с гуманитарным складом ума, и они также могут получить в ПГУ актуальную и востребованную на рынке труда профессию», - прокомментировала начальник управления по связям с общественностью ПГУ Наталья Толкачева.

Помимо высшего образования, университет позволяет получить и среднее специальное: в составе вуза работает многопрофильный колледж. Поэтому подать документы в ПГУ могут не только 11-классники, но и юноши и девушки, которые в этом году окончат 9 классов. Они также могут освоить здесь актуальную профессию, а затем, если будет желание, продолжить обучение уже на уровне высшего образования.

«Условия приема в Пензенский государственный университет в 2017 году известны; с ними можно ознакомиться на сайте вуза в разделе «Поступающим».

Следует отметить, что абитуриенты ПГУ, имеющие право на получение дополнительных льгот и бонусов, могут в полной мере рассчитывать на эти привилегии. Речь, в частности, идет о начислении дополнительных баллов за аттестат с отличием, первые и призовые места, занятые на всероссийских и региональных олимпиадах по различным предметам, наличие значка ГТО и так далее», - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ПГУ Виталий Соловьев.

По всем вопросам, интересующим выпускников школ и их родителей, можно обращаться непосредственно в приемную комиссию университета по телефону 36-82-93.