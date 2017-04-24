24.04.2017 | 09:45

В течение двух дней - 21 и 22 апреля - студенты, преподаватели и администрация Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледжа) принимали активное участие в IX Межрегиональной конференции разработчиков программного обеспечения SECON-2017.

Вместе со специалистами IT-компаний Санкт-Петербурга, Томска, Самары, Ульяновска, Пензы и других регионов участники мероприятия обсуждали развитие кадрового потенциала Пензенской области, знакомились с перспективными направлениями IT-отрасли.

Всего в конференции приняли участие около 700 программистов и разработчиков из самых разных уголков России и зарубежья.

Работа шла по девяти ключевым направлениям: серверное программирование, контроль качества, мобильная разработка, базы данных, информационная безопасность, web-разработка, управление, разработка игр, DevOps.

Стоит отметить, что погружение студентов в корпоративную жизнь объединений работодателей - это ведущее направление деятельности ИТ-колледжа. Становление будущих специалистов в условиях развития профессионального сообщества является эффективным инструментом повышения качества подготовки кадров, в том числе в IT-сфере.

Напомним, что студенты ИТ-колледжа обучаются по программе, разработанной совместно с ассоциацией разработчиков программного обеспечения SECON, принимают участие во всех мероприятиях ассоциации (HackDay, ИТ-лаборатории и пр.), для обучающихся проводятся мастер-классы, экскурсии в ИТ-компании, встречи с ведущими программистами и пр.

В 2017 году ИТ-колледж планирует набрать 250 абитуриентов для обучения в области программирования, компьютерных систем, прикладной информатики, информационной безопасности и других направлениях IT-сферы. Подробную информацию можно получить по телефону приемной комиссии 22-19-28 и на сайте колледжа ит-колледж.рф.