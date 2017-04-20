20.04.2017 | 11:12

Студенты Пензенского государственного университета Илья Левашов и Тимур Зинченко стали финалистами Всероссийского конкурса научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2017», который состоялся 12-15 апреля 2017 года в рамках Московского международного салона образования.

«Это очень известный и престижный научный форум, достаточно сказать, что в этом году конкурс проводится уже в 50-й раз. И оказался не только юбилейным, но и рекордным по числу участников: в отборочном туре приняли участие более 900 проектов из 68 регионов России. Цель конкурса НТТМ, организованного Министерством образования и науки Российской Федерации и Московским политехническим университетом при поддержке компаний-партнеров, - выявление и поддержка талантливой молодежи, популяризация инженерного образования, привлечение молодежи к научно-техническому творчеству и исследовательской деятельности», - пояснила начальник управления по связям с общественностью ПГУ Наталья Толкачева.

Для участия в конкурсе студенты российских вузов представляют свои разработки в области IT и телекоммуникаций, медицины и биотехнологий, космических и новых производственных технологий, природопользования, новых материалов и химических технологий, транспортных систем и беспилотных транспортных средств, энергетики. 120 лучших работ были продемонстрированы на финальном этапе, в их числе и представители ведущего вуза Пензенской области.

По регламенту «НТТМ-2017» участники представили свои разработки в форме публичной презентации. Студент медицинского института Илья Левашов успешно выступил с проектом «Система интерактивного обучения анатомии человека». Студент факультета приборостроения, информационных технологий и электроники Тимур Зинченко представил свой проект «Разработка технологической установки для нанесения функциональных тонкопленочных покрытий методом спрея-пиролиза» в тематической области «Новые материалы и химические технологии».

«Тот факт, что работы студентов нашего университета были отобраны для участия в финале - свидетельство высокого уровня развития студенческой науки в ПГУ. Ректор нашего вуза Александр Дмитриевич Гуляков не устает повторять, что путь во «взрослую» науку начинается с науки молодежной. Блестящее выступление Ильи Левашова и Тимура Зинченко на всероссийском конкурсе внушает оптимизм в отношении их научного будущего и будущего других студентов ПГУ, увлеченных научно-исследовательской деятельностью», - добавила Наталья Толкачева.

Помимо выступлений с публичными лекциями, пензенские студенты также приняли участие в проектной сессии по дальнейшему развитию своих проектов. Эта сессия была проведена в группах с участием экспертов - видных специалистов в соответствующих отраслях науки.