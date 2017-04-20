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Учеба | Шесть девятиклассников в Пензе досрочно сдали ОГЭ

20.04.2017|15:54
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В Пензе прошла досрочная государственная итоговая аттестация по математике. Воспитанник училища олимпийского резерва Роман Улыгин немного волновался на экзамене.

«Математика мне не давалась, я занимался с репетитором. Надеюсь, что напишу хотя бы на три», - поделился Роман.

В Пензенской области раньше остальных написать основной государственный экзамен пожелали шесть девятиклассников. В основной день сдачи они будут заняты. Например, поедут на соревнования и не смогут проверить свои знания вместе с остальными школьниками.

«Досрочный экзамен ничем не отличается от обычного, ведется видеозапись», - подчеркнула руководитель пункта проведения ГИА Ольга Рязанцева.

Задание по математике состоит из двух частей. Всего 26 вопросов. На их выполнение школьникам отвели 3 часа 55 минут. Девятиклассники, которые получат за экзамен неудовлетворительную оценку или останутся недовольными ей, смогут пересдать ОГЭ в резервный день. Результаты этого испытания по математике станут известны на следующей неделе.

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