18.04.2017 | 18:18

Воспитанники 4-х и 5-х классов гимназии № 53 написали всероссийские проверочные работы по русскому языку. На выполнение всех заданий отводилось 45 минут.

«Я немного волнуюсь, если честно», - призналась ученица 4-го класса гимназии № 53 Надежда Синцева.

«Есть задания, предусмотренные программой, есть немного сложнее. Мы готовились, думаю, что выполним их достойно», - отметила учитель начальных классов гимназии № 53 Светлана Яковенко.

Такие контрольные в пензенских школах будут проходить до 27 апреля. Свои знания покажут около 25 тысяч человек: ученики 4, 5, 11-х классов. Кроме русского языка они напишут работы по математике, истории, биологии, географии, физике, химии.

«Это нужно, чтобы оценить уровень подготовки школьников, выявить пробелы, скорректировать учебный процесс», - пояснил начальник управления Министерства образования Пензенской области Алексей Федосеев.

Окончательные итоги проверочных работ подведут после майских праздников.