17.04.2017 | 11:01

37 ведущих высших учебных заведений страны были представлены на VI международной выставке-ярмарке «Российское образование. Душанбе-2017», которая прошла в столице Таджикистана.

Цель выставки - познакомить выпускников школ и других учебных заведений этой среднеазиатской страны с направлениями и условиями обучения в России. Кроме того, выставка наглядно демонстрирует достижения РФ в области образования и направлена на привлечение общественного интереса к российским образовательным программам, формирование единого информационного образовательного пространства СНГ.

Среди вузов - участников выставки - Пензенский государственный университет.

«Это несомненное признание успехов ПГУ в развитии международного сотрудничества. Наш вуз уже немало лет относится к числу наиболее востребованных иностранными гражданами, а в Поволжском регионе по этому показателю мы занимаем лидирующее положение», - сообщил начальник управления международного образования ПГУ Дамир Салдаев.

Спрос на получение российского образования в целом и обучение в ПГУ в частности в Таджикистане традиционно высок. Следует отметить, что флагман высшего образования Пензенской области на выставке оказался в числе наиболее узнаваемых. Более того, ПГУ принимает участие в представлении российского высшего образования на Таджикской земле уже в третий раз.

«Стенд ПГУ на выставке оказался очень популярным. Благодаря сарафанному радио к нему подходили друзья, братья и сестры студентов, которые уже обучаются в нашем вузе. Все это говорит о том, что образование, полученное в ПГУ, высоко ценится в Средней Азии и является весьма востребованным у граждан этого региона планеты», - рассказал об итогах выставки в Душанбе Дамир Салдаев.

Таджикистан - это далеко не единственная страна, чьи представители выбрали для получения высшего образования Пензенский государственный университет. В настоящее время студентами вуза являются более 1 500 молодых людей из 40 стран мира.

Все они отмечают, что их выбор обусловлен в первую очередь высоким качеством образования, благодаря чему специалисты с дипломом ПГУ востребованы у них на родине. Кроме того, иностранцев привлекают спокойная атмосфера в Пензе и области, дружелюбное отношение жителей губернии к людям других национальностей.

«Присутствие студентов из разных стран мира в коллективе ПГУ, несомненно, обогащает и наших, российских ребят. Студенты впитывают в себя культуру и традиции разных народов, знакомятся с их обычаями. Это воспитывает в молодежи такое необходимое в современном мире качество, как толерантность. Вся красота и многообразие окружающего мира и дружба молодых людей разных национальностей в рамках одного вуза ярко представлены на международном форуме «Диалог культур», который ежегодно проходит в ПГУ. В этом году значимое событие состоится в вузе 18 мая. Познакомиться в его рамках с культурой разных стран может каждый желающий», - заключил Дамир Салдаев.