11.04.2017 | 11:39

20 апреля в Доме молодежи (Многофункциональный молодежный центр Пензенской области, ул. Кирова, 51) пройдет областная ярмарка вакансий «Территория профессионалов». Ее организуют Пензенский государственный университет, правительство области и министерство труда, социальной защиты и демографии региона.

По традиции в этом мероприятии примут участие ведущие предприятия и организации города и области. Все они готовы предоставить рабочие места выпускникам пензенских высших и средних специальных учебных заведений.

«Крупнейшие предприятия Пензенской области являются партнерами ПГУ не только в вопросе трудоустройства выпускников, но и в подготовке качественных высокопрофессиональных кадров. На некоторых из таких предприятий мы общими усилиями создали базовые кафедры, которые позволяют использовать технические возможности флагманов региональной экономики для обучения наших ребят.

Уже в годы учебы студенты ПГУ могут постоянно бывать на предприятиях, знакомиться с оборудованием, производственными процессами, коллективом; здесь они проходят все виды практик. Все это дает возможность более эффективно решать вопросы трудоустройства», - прокомментировал проректор ПГУ Сергей Егоров.

Ярмарка вакансий «Территория профессионалов» проводится уже в 15-й раз, и ежегодно она становится отправной точкой для трудоустройства многих молодых людей и девушек. Это мероприятие с высокой эффективностью, благодаря ему нашли работу многие студенты и выпускники ведущего вуза региона, а также других учебных заведений Пензы.

«Безусловно, ярмарка вакансий – далеко не единственный инструмент решения вопросов, связанных с трудоустройством выпускников: мы разработали для этого целый комплекс мер. В частности, у нас действует региональный центр содействия трудоустройству и адаптации выпускников», - подчеркнул Сергей Егоров.

В программе ярмарки - консультации по вопросам трудоустройства и прохождения практики, актуальные вакансии ведущих предприятий и организаций Пензенской области и, что особенно ценно, возможность напрямую пообщаться с потенциальными работодателями.

Посетить ярмарку и принять в ней участие может каждый обучающийся в ПГУ и других высших и средних специальных учебных заведениях Пензы. Она начнет работу в 10:00.