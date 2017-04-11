Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|11 апр 2017|13:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+15oC
Завтра | Ливень |
  60.30  |  $  56.96
 

Учеба | ПГУ приглашает студентов и выпускников на ярмарку вакансий

11.04.2017|11:39
Печать

20 апреля в Доме молодежи (Многофункциональный молодежный центр Пензенской области, ул. Кирова, 51) пройдет областная ярмарка вакансий «Территория профессионалов». Ее организуют Пензенский государственный университет, правительство области и министерство труда, социальной защиты и демографии региона.

По традиции в этом мероприятии примут участие ведущие предприятия и организации города и области. Все они готовы предоставить рабочие места выпускникам пензенских высших и средних специальных учебных заведений.

«Крупнейшие предприятия Пензенской области являются партнерами ПГУ не только в вопросе трудоустройства выпускников, но и в подготовке качественных высокопрофессиональных кадров. На некоторых из таких предприятий мы общими усилиями создали базовые кафедры, которые позволяют использовать технические возможности флагманов региональной экономики для обучения наших ребят.

Уже в годы учебы студенты ПГУ могут постоянно бывать на предприятиях, знакомиться с оборудованием, производственными процессами, коллективом; здесь они проходят все виды практик. Все это дает возможность более эффективно решать вопросы трудоустройства», - прокомментировал проректор ПГУ Сергей Егоров.

Ярмарка вакансий «Территория профессионалов» проводится уже в 15-й раз, и ежегодно она становится отправной точкой для трудоустройства многих молодых людей и девушек. Это мероприятие с высокой эффективностью, благодаря ему нашли работу многие студенты и выпускники ведущего вуза региона, а также других учебных заведений Пензы.

«Безусловно, ярмарка вакансий – далеко не единственный инструмент решения вопросов, связанных с трудоустройством выпускников: мы разработали для этого целый комплекс мер. В частности, у нас действует региональный центр содействия трудоустройству и адаптации выпускников», - подчеркнул Сергей Егоров.

В программе ярмарки - консультации по вопросам трудоустройства и прохождения практики, актуальные вакансии ведущих предприятий и организаций Пензенской области и, что особенно ценно, возможность напрямую пообщаться с потенциальными работодателями.

Посетить ярмарку и принять в ней участие может каждый обучающийся в ПГУ и других высших и средних специальных учебных заведениях Пензы. Она начнет работу в 10:00.

0
0
0
0

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!