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Учеба | Пензенский ИТ-колледж ориентирует на востребованные профессии

11.04.2017|09:01
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В понедельник, 10 апреля, Пензенский колледж информационных и промышленных технологий провел для выпускников средней школы № 11 большое профориентационное мероприятие.

Подросткам были презентованы специальности машиностроительного, электротехнического, информационного профилей, а также профессии в сфере сварочных технологий и монтажа сантехнических систем, представлена полная информация о сроках обучения и условиях поступления в колледж.

Студенты старших курсов в форме мастер-классов по токарным, сварочным, сантехническим работам и электротехнике познакомили старшеклассников с технологическими процессами и рассказали о проводимых в учебном заведении мероприятиях. Также участники встречи получили рекламные буклеты, а на интересующие их вопросы ответили преподаватели колледжа.

По итогам мероприятия более 15 будущих выпускников выразили готовность к поступлению в ИТ-колледж - ведущий ссуз области в сфере информационных и промышленных технологий.

До конца апреля подобные мероприятия пройдут в школах не только Пензы, но и районов Пензенской области.

Справки можно получить по телефонам приемной комиссии: 22-18-08, 22-19-28.

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