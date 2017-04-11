11.04.2017 | 09:01

В понедельник, 10 апреля, Пензенский колледж информационных и промышленных технологий провел для выпускников средней школы № 11 большое профориентационное мероприятие.

Подросткам были презентованы специальности машиностроительного, электротехнического, информационного профилей, а также профессии в сфере сварочных технологий и монтажа сантехнических систем, представлена полная информация о сроках обучения и условиях поступления в колледж.

Студенты старших курсов в форме мастер-классов по токарным, сварочным, сантехническим работам и электротехнике познакомили старшеклассников с технологическими процессами и рассказали о проводимых в учебном заведении мероприятиях. Также участники встречи получили рекламные буклеты, а на интересующие их вопросы ответили преподаватели колледжа.

По итогам мероприятия более 15 будущих выпускников выразили готовность к поступлению в ИТ-колледж - ведущий ссуз области в сфере информационных и промышленных технологий.

До конца апреля подобные мероприятия пройдут в школах не только Пензы, но и районов Пензенской области.

Справки можно получить по телефонам приемной комиссии: 22-18-08, 22-19-28.