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Учеба | В Пензе для выпускников устроили акцию «100 баллов для победы»

10.04.2017|18:02
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В рамках акции «100 баллов для победы» встретились нынешние одиннадцатиклассники, прошлогодние отличники и учителя, которые помогли им добиться успеха.

Преподаватели спешили оградить выпускников от ошибок, которые успели уже в 2017-м совершить те, кто проходил досрочные испытания.

«Биология и химия преподаются достаточно хорошо в Пензе. Неудача ребят на экзамене связана с тем, что они из-за волнения не до конца читают вопросы», - пояснила заслуженный учитель Российской Федерации Галина Куроедова.

Выпускница школы № 60 г. Пензы Ольга Данилина в прошлом году стала стобалльницей по русскому языку. Говорит, успех был ожидаем: отличницей являлась все 11 классов.

«Мне всегда нравился русский язык, я участвовала в различных олимпиадах. Репетитора у меня не было, я ходила на дополнительные занятия в школе», - рассказала Ольга.

Выпускница школы № 77 Валерия Аверина тоже набрала на ЕГЭ сто баллов.

«Особое внимание нужно уделять сочинению», - отметила девушка.

Главный вывод озвучил психолог. Высокие оценки на ЕГЭ получат те одиннадцатиклассники, у которых хорошие учителя и которые долго и упорно занимались. И это при условии, что они не будут сильно волноваться во время экзамена. В Пензе ежегодно от 7 до 10 человек становятся стобалльниками.

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