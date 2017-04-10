10.04.2017 | 08:56

8 апреля в ИТ-колледже прошел квалификационный экзамен для работников Кузнецкого завода конденсаторов, завершивших обучение по программе профессиональной подготовки «Оператор станков с ЧПУ».

В течение месяца специалисты предприятия проходили обучение на фрезерных станках с ЧПУ в региональном отраслевом ресурсном центре по металлообработке. Программа обучения была специально разработана учебным заведением с учетом пожеланий и предложений завода.

В ходе экзамена слушатели отвечали на теоретические вопросы и выполняли практическую работу по написанию управляющей программы и изготовлению детали на станке ЕМКО со стойкой Fanuc (фрезерная версия).

Экзаменационную комиссию возглавил технический директор Кузнецкого завода конденсаторов Владимир Резяпкин. Он отметил высокий уровень подготовки специалистов предприятия.

По итогам квалификационного экзамена слушателям был присвоен четвертый разряд.

Подготовка востребованных в регионе кадров, в том числе обучение персонала промышленных предприятий области, является ведущим направлением деятельности Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледжа).