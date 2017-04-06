06.04.2017 | 15:06

136 талантливых школьников прибыли в институт регионального развития на конференцию «Старт в науку».

«Будет битва умов, тех, кто готов отстаивать свои интересы. Рассмотрим самые разные темы», - отметила начальник управления Министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.

На конференции работали 15 секций, среди которых были посвященные биологии, химии, физике, лингвистике, информатике, истории, нанотехнологиям.

Доклад подготовила и десятиклассница из Сурска Городищенского района Ангелина Саврасова. Девушка рассказывала о торговых людях Асеевых, которые многое сделали для ее родного города: основали больницу и фабрику.

«Корни династии в Тамбове. Мы рассказываем и о том купце, который жил у нас, и о его предках», - уточнила Ангелина.

«Если у школьника есть интерес к исследовательской деятельности, то и профессию он будет выбирать в этой сфере, то есть такие мероприятия помогут ему самоопределиться», - подчеркнула член жюри конференции «Старт в науку» Ольга Сухова.

Лучшие школьники получат дипломы, грамоты и подарки.