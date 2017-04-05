05.04.2017 | 11:10

37 проектов, выполненных студентами и старшеклассниками учебных заведений Пензенской области, были допущены к публичной защите в рамках очного этапа областного конкурса научно-технического творчества молодежи «Прогресс-2017».

Все работы оценивались по четырем номинациям: «Лучший проект по техническому творчеству», «Лучший научно-исследовательский проект», «Лучший молодежный инвестиционный проект» и «Лучшая творческая работа по организации, систематизации и развитию научно-технического творчества молодежи в Пензенской области».

«Областной конкурс «Прогресс-2017» начался 13 февраля, а в последний день марта состоялся очный этап и награждение победителей. Свои работы на конкурс представили ребята из вузов, колледжей, школ. Возраст юных творцов - от 14 до 30 лет. Безусловно, студенты ПГУ оказались не только в числе участников, но и среди победителей и призеров конкурса», - пояснила начальник управления по связям с общественностью Пензенского государственного университета Наталья Толкачева.

В номинации «Лучший научно-исследовательский проект» студенты ведущего вуза региона заняли и первое, и второе места. Проект «Электронное пособие для врачей по оценке уровня заболеваемости детей и подростков в разрезе зон обслуживания детскими поликлиниками г. Пензы», выполненный Мариной Чарыковой, признан лучшим. Ирина Суслова с проектом «Возможности организма противостоять дисбактериозу кишечника. Средство от дисбактериоза: миф или реальность?» удостоена диплома II степени.

«Такой же результат – первое и второе место – показали наши студенты и в номинации «Лучший молодежный инвестиционный проект». Павел Царев блестяще защитил работу «Усиливающий дифференциальный пьезоэлектрический актюатор», а Виктор Карнаухов - свой проект «Разработка метода для прототипирования зубных имплантатов с развитой поверхностью в виде макро- и микрокаверн». Это очень хороший результат», - рассказала Наталья Толкачева.

Целая команда студентов ПГУ: Мария Козлова, Андрей Дунаев, Анастасия Анисимова, Анастасия Кычкина, Юлия Сафаева, Илья Пушкарев - со своим проектом «Музей занимательных наук как инновационная площадка для научно-технического творчества» заняла 2-е место в номинации «Лучшая творческая работа по организации, систематизации и развитию научно-технического творчества молодежи в Пензенской области».

«Следует подчеркнуть научную и практическую актуальность всех проектов, разработанных нашими студентами, которые сумели стать лауреатами конкурса «Прогресс-2017». Вовлечение в научно-исследовательскую работу - один из главных принципов деятельности университета. Талантливым ребятам необходимо дать возможность развиваться, поощрять их интерес к науке, буквально с первых курсов приобщать их к исследованиям. И очень важно, чтобы проекты, над которыми студенты работают, имели практическое значение, могли быть воплощены в реальность», - прокомментировала Наталья Толкачева.

По условиям конкурса, лучшие авторские проекты получат организационную, информационную поддержку и будут рекомендованы для практической реализации.

Победители конкурса в возрастной категории 18-30 лет, в которой и были представлены работы студентов ПГУ, станут участниками Всероссийской молодежной форумной кампании, Всероссийского конкурса молодежных проектов по направлению «Инновации и техническое творчество».