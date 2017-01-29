29.01.2017 | 13:08

Городская открытая олимпиада по обществознанию стала одним из мероприятий, посвященных присвоению 28-й средней школе имени Василия Осиповича Ключевского.

В учебном заведении ее проводили в седьмой раз, традиционно она была посвящена памяти нашего земляка, прославившего Сурский край.

«Какая-то часть заданий находится на уровне базовых школьных знаний. Но все же, как правило, здесь необходимо быть готовым к решению нестандартных задач», - отметил директор средней школы № 28 Алексей Мирясов.

Для ребят это не просто проверка знаний. Старшеклассники, ставшие победителями и призерами, получают дополнительные баллы при поступлении в Пензенский государственный университет.

«С каждым разом появляется больше опыта, это готовит к сдаче ЕГЭ», - отметил участник олимпиады Никита Теплов.

«Очень нравится принимать участие в таких олимпиадах. Это расширяет круг знаний, ты развиваешься, чтобы реализовать себя в дальнейшем», - подчеркнула участница олимпиады Наталья Баннова.

Чтобы войти в число лауреатов и дипломантов олимпиады памяти Василия Ключевского, нужно прекрасно разбираться в истории, социологии, политологии, изучить массу литературы.

Организаторы говорят, желающих блеснуть знаниями столько, что количество участников скоро придется ограничивать.