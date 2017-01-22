22.01.2017 | 11:52

В Пензе состоялся региональный этап интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Одиннадцатиклассник Владислав Акулинин стал одним из участников, он предпочитает решать не простые, а изобретательские задачи.

«Вообще, их очень много. Например, придумать систему, которая решала бы сама себя. Число приемов постоянно растет», - рассказал Владислав.

Кстати, на этой олимпиаде школьники работали в группах по два человека. Всего на интеллектуальный конкурс приехали 23 команды из Пензы и области. Учащимся 8-11-х классов за три часа предстояло выполнить задания по трем предметам.

«У них есть своя технология. Если ты ее знаешь, не очень трудно. Но в то же время это повышенный уровень сложности. Нужно не только продемонстрировать знания по физике, химии и биологии, но и сделать какие-то открытия», - пояснила директор центра начального и общего образования ИРР Пензенской области Алла Маркова.

Победители регионального этапа станут известны на следующей неделе. Они будут представлять Пензенскую область на олимпиаде Приволжского федерального округа, которая состоится в середине февраля в Ульяновске.