16.01.2017 | 08:54

Первый в наступившем году день открытых дверей пройдет в Пензенском государственном университете уже в воскресенье, 22 января.

Ведущий вуз региона предлагает учащимся 9-11-х классов школ, а также родителям будущих выпускников познакомиться с вузом, больше узнать о его истории и структуре, а главное - о возможностях, которые ПГУ предоставляет молодым людям, стремящимся получить современную, интересную и востребованную профессию.

«День открытых дверей - традиционное мероприятие, которое мы проводим вот уже много лет. Его цель заключается в самом названии: мы открываем перед ребятами дверь в наш университет, а если рассматривать этот вопрос шире - то мы стараемся помочь старшеклассникам в выборе их дальнейшего жизненного пути, по сути - открываем перед ними дверь в будущее», - прокомментировал ответственный секретарь приемной комиссии ПГУ Виталий Соловьев.

22 января юные гости ПГУ встретятся с представителями ректората, директорами институтов, деканами факультетов и преподавателями, среди которых немало выдающихся ученых, известнейших специалистов в своих отраслях знаний.

Ребята побывают в учебных корпусах университета, на кафедрах, в лекционных залах, кабинетах и лабораториях, познакомятся с жизнью студенческого городка. Все это поможет им почувствовать дух престижного вуза и лучше оценить свои перспективы в получении высшего или среднего профессионального образования.

«Мы готовы поделиться с выпускниками школ, среди которых, несомненно, большое число наших будущих абитуриентов, информацией о правилах приема в вузы в 2017 году, действующих при нашем университете подготовительных курсах, о том, какие направления подготовки являются наиболее востребованными по результатам приемных кампаний последних лет. Мы также расскажем, как повысить свои шансы на поступление с помощью системы учета индивидуальных достижений. Уверены, что все эти знания помогут школьникам и их родителям принять верное решение, когда придет время окончательно определиться с выбором учебного заведения», - рассказал Виталий Соловьев.

Встречи в рамках дня открытых дверей состоятся в политехническом институте и институте военного обучения (ул. Красная, 40, учебный корпус № 5, киноконцертный зал, начало в 10:00); в педагогическом институте имени В. Г. Белинского и институте физической культуры и спорта (ул. Лермонтова, 37, корпус № 11, актовый зал, 11:00); в медицинском институте (ул. Лермонтова, 3, корпус № 10, конференц-зал, 10:00); на юридическом факультете (ул. Красная, 40, корпус № 1, аудитория № 217, 11:00); на факультете экономики и управления (ул. Чкалова, 68, корпус № 9, актовый зал, 11:00).

Подробности на официальном сайте ПГУ. Телефоны для справок: 36-84-83, 36-82-73.