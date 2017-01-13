13.01.2017 | 15:21

В Пензенском государственном университете прошла областная научная конференция «Эврика». На суд жюри было представлено 50 работ школьников.

Среди них диковинная машина «Флоринно» - система по уходу за растениями. Над ней трудились два пензенских школьника Дмитрий Сахаров и Сергей Качкуркин.

«Нужны были специальные знания, как использовать некоторые датчики и контроллеры», - подчеркнул Дмитрий.

Лучших оценивали в 10 номинациях.

«Науку двигают те, кто сначала задается вопросом «Почему?», а затем «Как?», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Победители конференции смогут принять участие в отборочном туре конкурса научно-технического творчества Союзного государства «Таланты XXI века». В этом году он пройдет в Минске.