10.01.2017 | 16:22

Преподаватель курса компьютерной грамотности, кандидат физико-математических наук Зеев Фрайман из Израиля поздравил пензенских школьников и их преподавателей с успешным выступлением на международной олимпиаде по программированию на языке Java.

Она проходила на базе Губернского лицея-интерната для одаренных детей в рамках проекта «IT-деревня», принять участие могли все желающие.

«В определенное время на сайте появляются задания, дети их скачивают, решают и отправляют на проверку. В данном случае судьями были пензенские и израильские преподаватели», - сообщил заместитель начальника управления областного министерства образования Михаил Хромов.

Десятиклассник Марк Вишневский занял первое место, хотя начал писать компьютерные программы на языке Java всего полгода назад.

«Это второй язык программирования. Сначала я изучал Паскаль. Однако он создан именно для обучения программированию, а на Java работают серьезные люди и получают за это деньги», - отметил Марк.

На сегодняшний день в проекте участвует свыше 60 школ Пензенской области. И с каждым годом их количество увеличивается.