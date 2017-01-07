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Учеба | В Пензе педагогов обучили методикам работы с юными исследователями

07.01.2017|11:51
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Краеведческие работы увлеченных наукой учащихся должны стать серьезными исследованиями. Для того чтобы довести до такого уровня деятельность школьников, их педагогам-наставникам необходимо правильно контролировать деятельность детей. Обучали этому на семинаре-тренинге в Литературном музее.

«Методики разнообразны. Например, краеведческие и экологические отличаются от документарных. Все эти тонкости руководители должны знать, чтобы грамотно вести работу с учащимися», - отметила старший методист областной станции юных туристов Мария Пономарева.

Рефераты и отчеты юных исследователей не должны представлять собой хаотичный набор фактов. Работы необходимо оформлять в соответствии с государственными стандартами. Только тогда труд ребенка будет признан научным.

«В описании использованных источников часто встречаются записи воспоминаний, электронных материалов. Их нужно грамотно вносить в список», - пояснила Мария Пономарева.

В основном научно-исследовательская работа школьников области проходит в рамках регионального краеведческого проекта «Земля родная».

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