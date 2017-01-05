05.01.2017 | 16:27

В течение трех дней на базе Губернского лицея-интерната для одаренных детей школьники будут готовиться к всероссийской олимпиаде. Она начнется сразу после каникул.

Руслан Бикбулатов участвует в подобных мозговых штурмах четвертый год подряд.

«Я, конечно, занимаюсь не только три дня. Меня даже освобождают от уроков, чтобы я готовился. Последние три года я выигрывал областную олимпиаду по математике», - рассказал Руслан.

«Дети, которые приезжают не первый раз, уже знают, что придется очень много учиться», - пояснил директор Губернского лицея-интерната для одаренных детей Дмитрий Поздняков.

Готовить ребят будут не только педагоги из Пензы. Приехали специалисты из Казани и Москвы. Преподаватель Высшей школы экономики Иван Козин научит биологов систематизировать знания и расскажет о теории эволюции.

«С точки зрения современной эволюционной биологии люди не произошли от обезьян, а продолжают оставаться обезьянами. С точки зрения современной систематики никакой проблемы нет», - заявил он.

Каждый день занятия будут длиться по восемь часов. Прерываться станут лишь на обед.