04.01.2017 | 16:22

Сдача государственных экзаменов не единственное испытание, которое предстоит пройти будущим выпускникам весной этого года. С 25 апреля по 18 мая пензенские одиннадцатиклассники напишут проверочные работы по химии, физике, географии и биологии.

«Важно, что испытание пройдут выпускники, которые не планируют сдавать эти предметы в режиме ЕГЭ. Проверочная работа необходима, для того чтобы выявить уровень знаний учеников», - пояснил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Причем каждая школа по решению педагогического коллектива вправе сама выбирать, по каким дисциплинам ученики будут писать проверочные: по всем или некоторым из предложенного списка. Также можно вообще не участвовать в испытании.

«Я очень волнуюсь, потому что это будет показателем знаний, которые мы получали на протяжении всех 11 лет. Затрагиваются как гуманитарные, так и технические предметы. Для меня самое страшное - физика. Наверное, придется делать шпаргалки», - поделилась ученица школы № 40 г. Пензы Екатерина Сульдина.

Министр образования говорит, что проверочные не должны стать для ребят дополнительным поводом для стресса. С образцами заданий можно ознакомиться в Интернете, а в ходе выполнения работ разрешается пользоваться справочными материалами и таблицами.

«Оценки выставляться не будут», - сообщил Александр Воронков.

Следовательно, результаты проверочных работ не станут учитываться при выставлении годовых отметок.