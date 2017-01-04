Сдача государственных экзаменов не единственное испытание, которое предстоит пройти будущим выпускникам весной этого года. С 25 апреля по 18 мая пензенские одиннадцатиклассники напишут проверочные работы по химии, физике, географии и биологии.
«Важно, что испытание пройдут выпускники, которые не планируют сдавать эти предметы в режиме ЕГЭ. Проверочная работа необходима, для того чтобы выявить уровень знаний учеников», - пояснил министр образования Пензенской области Александр Воронков.
Причем каждая школа по решению педагогического коллектива вправе сама выбирать, по каким дисциплинам ученики будут писать проверочные: по всем или некоторым из предложенного списка. Также можно вообще не участвовать в испытании.
«Я очень волнуюсь, потому что это будет показателем знаний, которые мы получали на протяжении всех 11 лет. Затрагиваются как гуманитарные, так и технические предметы. Для меня самое страшное - физика. Наверное, придется делать шпаргалки», - поделилась ученица школы № 40 г. Пензы Екатерина Сульдина.
Министр образования говорит, что проверочные не должны стать для ребят дополнительным поводом для стресса. С образцами заданий можно ознакомиться в Интернете, а в ходе выполнения работ разрешается пользоваться справочными материалами и таблицами.
«Оценки выставляться не будут», - сообщил Александр Воронков.
Следовательно, результаты проверочных работ не станут учитываться при выставлении годовых отметок.
penzainform.ru писал(a):В прошлом году четвероклассникам за проверочные работы отметки ставили, и они очень даже влияли на оценку за четверть. В этом году также будет, министр не всё сообщает.