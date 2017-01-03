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Учеба | «Школа русского языка» приглашает желающих на занятия

03.01.2017|17:36
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В библиотеке имени Белинского проходят занятия по русскому языку. Это часть совместного некоммерческого проекта интеллектуального парка «Академия» и кафедры русского языка ПГУ.

«Люди приходят сюда очень активно. В зависимости от темы количество участников разное, но есть так называемый костяк, который занимается регулярно. Мы с удовольствием пишем диктанты, вспоминаем правила», - сообщила доцент кафедры русского языка и методики преподавания русского языка ПГУ Людмила Гурьянова.

Но многие приходят сюда не только за новыми знаниями. Людям очень нравится атмосфера, царящая на уроках.

«У нас прекрасный преподаватель! Кроме того, у меня появились новые друзья», - отметила слушатель «Школы русского языка» Галина Невлюзина.

«Когда мы проводили тотальный диктант, количество ошибок у пензенцев было достаточно велико. Это стало своеобразным стимулом, который привел слушателей за парты», - пояснила Людмила Гурьянова.

Записаться в «Школу русского языка» может любой желающий. Занятия проходят ежемесячно каждую вторую и четвертую субботу.

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