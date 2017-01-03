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Учеба | На базе школы № 37 реализуют проект «Центр профессиональных проб»

03.01.2017|17:32
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Стажировочной площадкой по реализации проекта «Центр профессиональных проб» выбрана школа № 37. Сертификат, подтверждающий это, представители института регионального развития в торжественной обстановке вручили руководителю образовательного учреждения.

«Мы будем сотрудничать очень плодотворно. На вашей базе мы предполагаем учить и другие школы, как надо работать», - уточнила ректор Института регионального развития Пензенской области Ольга Федосеева.

Педагоги школы № 37 на протяжении пяти лет внедряли проектные технологии в учебный процесс и внеурочную деятельность. Теперь именно на этой площадке будет проходить апробация модуля «основы менеджмента», который войдет в региональный курс основ предпринимательства.

«Проекты, которые реализовывают ребята, очень интересные. Если мы поделимся своим опытом, это будет здорово», - отметила директор школы № 37 Ирина Агапова.

«Дети смогут попробовать себя в проектной деятельности, сделать что-то своими руками, распланировать свое будущее», - заметила Ольга Федосеева.

Взаимодействие школы № 37 с институтом регионального развития рассчитано прежде всего на то, чтобы ученики впоследствии смогли успешно вписаться в современный трудовой процесс.

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