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Учеба | Пензенский многопрофильный колледж готовит операторов для «Почты России»

29.12.2016|10:16
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В среду, 28 декабря, на базе терновского отделения «Почты России» прошла церемония открытия учебного центра компании. В мероприятии приняли участие руководители отделений «Почты России» из всех районов области.

Собравшимся рассказали о Пензенском многопрофильном колледже, условиях обучения студентов по профессии «оператор связи» и правилах приема абитуриентов в 2017 году.

Группа будущих операторов связи была впервые набрана в 2016-м. За первое учебное полугодие работники колледжа совместно со специалистами «Почты России» провели пять крупных мероприятий как в стенах учебного заведения, так и в почтовых отделениях: экскурсию в музей «Почты России», мастер-класс победителя областного конкурса профессионального мастерства, церемонию награждения победителей областного конкурса «Лучший урок письма» и др.

Планируется, что со второго курса все обучающиеся на операторов связи будут осваивать дисциплины профессиональной направленности на базе специализированного учебного центра. К их чтению привлекут специалистов компании, а практику организуют на реальных рабочих местах в отделениях «Почты России».

Всем выпускникам колледжа по профессии «оператор связи» гарантировано 100-процентное трудоустройство.

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