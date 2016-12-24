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Учеба | Ученики лицея № 55 завоевали кубок «Новатора»

24.12.2016|17:20
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Пятые ежегодные интеллектуальные игры на кубок «Новатора» стали заключительным этапом мероприятий в рамках молодежной «Лиги победителей». Этот комплекс состязаний и конкурсов проводится в рамках большой программы 1000-list-nick с целью повышения у школьников интереса к изучению дисциплин естественнонаучного и технического направления.

Право участвовать в Кубке завоевали победители интеллектуального шоу «Осенило!», деловых соревнований «Игры разума» и школьники, показавшие лучшие результаты по итогам отборочного блиц-турнира.

«Задания разбиты на четыре сектора: «Логика», «Техника», «Знания» и «Творчество». На каждой секции шесть станций, где участники зарабатывают местную валюту - «листики», - рассказала начальник отдела отдела регионального объединения бизнес-инкубаторов Лариса Матюхина.

Сами участники интеллектуальных игр говорят, что такие конкурсы - это бесценный опыт, который не только повышает их общую эрудицию, но и готовит к испытаниям взрослой жизни.

«В школе нам этого никто не даст», - подчеркнул участник интеллектуальных соревнований Кирилл Варламов.

По итогам игр кубок «Новатора» завоевала команда лицея № 55.

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Гость|24.12.2016 18:44|

penzainform.ru писал(a):

Сами участники интеллектуальных игр говорят, что такие конкурсы - это бесценный опыт, который не только повышает их общую эрудицию, но и готовит к испытаниям взрослой жизни.
к егэ это не готовит, пустая трата времени, лучше учебой заниматься

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