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Происшествия | За пять дней в Пензенской области сгорело более 10 гектаров травы

13.05.2019|10:56
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Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра в праздничные дни продолжали бороться с огнем. За период с 8 по 12 мая они пять раз выезжали на тушение травы, мусора, лесополос.

ЧП были в поселке Ардымском и селе Саловка Пензенского района, а также в Совхозе Победа и вдоль дороги, ведущей на Малую Валяевку.

«Общая площадь возгорания составила более 10 гектаров. От ГУ «ППСЦ» в ликвидации возгораний было задействовано 5 единиц автомобильной техники, 10 человек личного состава», - сообщили в ППСЦ.

По данным на 8 мая, в Пензенской области с начала года сгорело 104,1 га леса. По вине населения произошло 10 пожаров. В остальных случаях огонь перекинулся с других земель.

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