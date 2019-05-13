13.05.2019 | 12:51

В Пензенской области за день случилось два ДТП, в которых пострадали пешеходы. Аварии произошли в субботу, 11 мая.

По предварительным данным, в Нижнеломовском районе в 20:40 на пятом километре дороги М5 «Урал» - Нижний Ломов 56-летний водитель автобетоносмесителя марки КамАЗ сбил 10-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями.

В Кузнецком районе в 17:00 на 727-м километре трассы М5 40-летний водитель большегруза МАN с полуприцепом наехал на 34-летнего мужчину. Его также отправили в больницу с травмами.

Сейчас по обоим случаям проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.