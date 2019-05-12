12.05.2019 | 11:29

Полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 78-летнюю Нину Сергеевну Зилотову (Муравьеву) - жительницу села Раево Земетчинского района Пензенской области.

«11 мая ушла из дома на прогулку и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи! Нужна помощь добровольцев!» - сообщили члены отряда в ночь на воскресенье, 12 мая.

Волонтеры выехали из Пензы и Тамбова - всего 20 человек. Также на месте работают сотрудники полиции. Поиски ведутся в лесу.

Нина Золотова худощавого телосложения, у нее седые волосы средней длины и голубые глава. Рост женщины - около 158 см. В день исчезновения на ней были черный халат в красный цветок, черные штаны, голубой стеганый жилет, белый платок и домашние тапочки.

Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

7 мая в Пензе пропал 80-летний мужчина: он ушел из городской больницы № 4 (Шуист), но домой не вернулся. Его нашли вечером 9 мая. Как рассказали волонтеры отряда «Лиза Алерт», им поступило сообщение, что в поселке Победа обнаружен человек, по описанию очень похожий на разыскиваемого.

«Как оказалось, дедушка практически с утра лежал на каком-то заброшенном участке, кто-то его даже видел, но принял за пьяного. Спасибо неравнодушным местным жителям, которые все же подошли и узнали дедушку с ориентировки, которую они в этот день видели в соцсетях! День был жаркий, но кто знает, как бы пережил ночное похолодание лежащий на земле пожилой человек», - пояснили добровольцы.