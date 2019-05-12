Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|12 мая 2019|11:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

Происшествия | В Земетчинском районе разыскивают пропавшую 78-летнюю женщину

12.05.2019|11:29
Печать

Полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 78-летнюю Нину Сергеевну Зилотову (Муравьеву) - жительницу села Раево Земетчинского района Пензенской области.

«11 мая ушла из дома на прогулку и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи! Нужна помощь добровольцев!» - сообщили члены отряда в ночь на воскресенье, 12 мая.

Волонтеры выехали из Пензы и Тамбова - всего 20 человек. Также на месте работают сотрудники полиции. Поиски ведутся в лесу.

Нина Золотова худощавого телосложения, у нее седые волосы средней длины и голубые глава. Рост женщины - около 158 см. В день исчезновения на ней были черный халат в красный цветок, черные штаны, голубой стеганый жилет, белый платок и домашние тапочки.

Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

7 мая в Пензе пропал 80-летний мужчина: он ушел из городской больницы № 4 (Шуист), но домой не вернулся. Его нашли вечером 9 мая. Как рассказали волонтеры отряда «Лиза Алерт», им поступило сообщение, что в поселке Победа обнаружен человек, по описанию очень похожий на разыскиваемого.

«Как оказалось, дедушка практически с утра лежал на каком-то заброшенном участке, кто-то его даже видел, но принял за пьяного. Спасибо неравнодушным местным жителям, которые все же подошли и узнали дедушку с ориентировки, которую они в этот день видели в соцсетях! День был жаркий, но кто знает, как бы пережил ночное похолодание лежащий на земле пожилой человек», - пояснили добровольцы.

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!